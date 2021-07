Dammarie-les-Lys Archives départementales de Seine-et-Marne Dammarie-les-Lys, Seine-et-Marne Visites guidées « Bienvenue aux Archives » Archives départementales de Seine-et-Marne Dammarie-les-Lys Catégories d’évènement: Dammarie-les-Lys

Seine-et-Marne

Visites guidées « Bienvenue aux Archives » Archives départementales de Seine-et-Marne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Dammarie-les-Lys. Visites guidées « Bienvenue aux Archives »

Archives départementales de Seine-et-Marne, le samedi 18 septembre à 13:30

Suivez une visite en compagnie des archivistes. Le parcours s’achève sur une sélection inédite de documents originaux du Moyen Âge à nos jours. Toute la journée, venez jouer avec l’histoire de la Seine-et-Marne pour gagner des lots !

15 personnes maximum par visite. Départ dans le hall toutes les demi-heures

Une visite des coulisses suivie de la découverte de documents rares Archives départementales de Seine-et-Marne 248 avenue Charles-Prieur 77190 Dammarie-lès-Lys Dammarie-les-Lys Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dammarie-les-Lys, Seine-et-Marne Autres Lieu Archives départementales de Seine-et-Marne Adresse 248 avenue Charles-Prieur 77190 Dammarie-lès-Lys Ville Dammarie-les-Lys lieuville Archives départementales de Seine-et-Marne Dammarie-les-Lys