du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de la Mayenne Entrée libre. Dernière visite à 17h20.

Visites guidées des différents espaces du bâtiment, labellisé « Patrimoine du XXe siècle » : salle de lecture, salle de tri, laboratoire de numérisation et magasins d’archives. Archives départementales de la Mayenne 6 place des archives 53000 Laval Laval Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:45:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:45:00 2021-09-19T18:00:00

