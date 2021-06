Visites guidée littoral – Pêche à pied Penmarch, 23 juin 2021-23 juin 2021, Penmarch.

Visites guidée littoral – Pêche à pied 2021-06-23 10:00:00 – 2021-06-23 11:45:00

Penmarch Finistère

Que de couleurs, formes et textures sur et sous les rochers ! Mais que pouvez-vous vraiment retrouver dans votre assiette ? Comment pêcher et préparer les fruits de mer ? Qu’a-t-on le droit de ramasser ? Enfin une visite qui vous donnera tous les conseils pour vivre comme « un vrai gars de la côte » !

Règles de base, reconnaissance de la faune et flore comestible, techniques de pêche à la cuillère, à l’haveneau, au croc.

Prévoir des bottes qui peuvent aller dans l’eau. Rendez-vous 15 min avant le départ de la visite devant le Café Le Nautilus.

Que de couleurs, formes et textures sur et sous les rochers ! Mais que pouvez-vous vraiment retrouver dans votre assiette ? Comment pêcher et préparer les fruits de mer ? Qu’a-t-on le droit de ramasser ? Enfin une visite qui vous donnera tous les conseils pour vivre comme « un vrai gars de la côte » !

Règles de base, reconnaissance de la faune et flore comestible, techniques de pêche à la cuillère, à l’haveneau, au croc.

Prévoir des bottes qui peuvent aller dans l’eau. Rendez-vous 15 min avant le départ de la visite devant le Café Le Nautilus.