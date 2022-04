Visites gratuite “les tombes restaurées de soldats de 14-18” Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Visites gratuite “les tombes restaurées de soldats de 14-18” Cahors, 20 mai 2022, Cahors. Visites gratuite “les tombes restaurées de soldats de 14-18” Porte Saint-Michel Entrée du cimétière Cahors

2022-05-20 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-21 Porte Saint-Michel Entrée du cimétière

Cahors Lot Dans le cadre des commémorations de la guerre de 14-18 Présentation de quatre tombes de soldats morts pour la France en 1914-1918, restaurées par le Souvenir Français avec le soutien de la Ville de Cahors, dans le cimetière centre-ville. +33 5 65 20 88 91 ©visite ville Cahors

Porte Saint-Michel Entrée du cimétière Cahors

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Porte Saint-Michel Entrée du cimétière Ville Cahors lieuville Porte Saint-Michel Entrée du cimétière Cahors Departement Lot

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Visites gratuite “les tombes restaurées de soldats de 14-18” Cahors 2022-05-20 was last modified: by Visites gratuite “les tombes restaurées de soldats de 14-18” Cahors Cahors 20 mai 2022 cahors Lot

Cahors Lot