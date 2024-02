Les 46 km du 46, 3ème édition Saint-Sozy, dimanche 5 mai 2024.

Les 46 km du 46, 3ème édition Saint-Sozy Lot

Pour cette 3ème édition, nous vous proposons 5 boucles allant de 9 à 46 km en autonomie, un parcours thématique accompagné (groupe limité) et un « rando challenge famille » avec des balises à trouver.

Au travers des territoires de Lacave, Meyronne, Montvalent, Martel, Creysse, Mayrac et Mayrinhac-Le Francal.

Inscription et paiement en ligne, dès le 2 avril et avant le 2 mai 2024.

Autour de Saint-Sozy 9km

Sous-bois et points de vue 13km

Grottes et châteaux 25 km

D’un pont à l’autre 35 km

Boucle des villages 46 km .

Place centrale

Saint-Sozy 46200 Lot Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05

fin : 2024-05-05



