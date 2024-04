Vélo fleuri à Prayssac Prayssac, dimanche 5 mai 2024.

Vélo fleuri à Prayssac Prayssac Lot

En préambule de la Maxi Verte, venez participer à cette fête du vélo. De nombreuses animations vous y attendront. Et n’oubliez pas de décorer vos vélos

10h00: Sortie découverte à vélo

14h00: Inscription au concours

15h00: Défilé

17h00: Remise des prix; plus beau vélo fleuri et du plus joli dessin d’enfant

Tout l’après-midi: Atelier sécurité à vélo EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 17:00:00

Place d’Istrie

Prayssac 46220 Lot Occitanie

