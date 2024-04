Rando cycliste: boucle marnhacoise Salle des fêtes Labastide-Marnhac, dimanche 5 mai 2024.

La Boucle Marnhacoise se déroulera cette année le 5 mai. Le programme sera enrichi pour cette édition de 4 parcours VTT en plus des 3 parcours route habituels. Nous avons pour cela sollicité nos amis du club VTT Lalbenque qui ont une solide expérience en matière d’organisation de concentration VTT.

Nous vous proposons donc

3 circuits route sur le secteur de Montcuq, ravitaillement à Valprionde

64 km 650 m D+

74 km 900 m D+

86 km 900 m D+.

4 circuits VTT sur les secteur de Trespoux, Pradines et Douelle deux ravitaillements prévus sur les parcours.

24 km 650 m D+

35 km 1000 m D+

40 km 1100 m D+

50 km 1350 m D+

Petite précision pour ceux qui sont équipés de GPS et qui veulent télécharger la trace, dans Openrunner cliquez sur télécharger le parcours et choisir GPX !

Une randonnée pédestre de 8 km accompagnée autour de Labastide (gratuit).

Accueil à partir de 7h00 à la salle des fêtes de Labastide-Marnhac, café offert.

Départ libre, boisson offerte à l’arrivée.

Pré-inscriptions obligatoires sur le site Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/cyclo-marnhac/evenements/boucle-marnhacoise

Le paiement se fera sur place au bureau accueil le jour de la rando.

– affiliés à la FFVelo 5€

– non affiliés à la FFVélo 8€

Repas de midi (15€) sur réservation s’inscrire le mercredi 1er Mai dernier délai nombre limité (maxi 200)

7h00: accueil des participants.

10h00: clôture des inscriptions 1515 15 EUR.

Salle des fêtes Le bourg

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie

