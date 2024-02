Stage « Le corps est un portail » Focus, Force, Floor & Flow avec Nora Turpault Centre Chorégraphique Cahors, samedi 10 février 2024.

Stage « Le corps est un portail » Focus, Force, Floor & Flow avec Nora Turpault Centre Chorégraphique Cahors Lot

RETROUVER SA PUISSANCE ET SA QUIÉTUDE

Cette invitation à traverser les chemins du corps (peau, fascias, muscles, articulations, os…) se vit dans la sérénité et la joie. Notre corps est une matière vivante infiniment puissante et sensitive grâce à ses dimensions physique, psychique, organique et énergétique. La mise en synergie d’une approche du corps en conscience associant souffle, relaxation, lâcher-prise, stretching, barre au sol et renforcement musculaire est une voie pour identifier et libérer les tensions. L’énergie vitale circule dans un enchaînement de postures en douceur combiné à des moments immobiles. Les tissus respirent. Nous connectons notre centre et retrouvons notre alignement dans l’écoute de notre propre ressenti. Découvrez votre propre fluidité et développez votre corps portail . Vos articulations s’ouvrent telles des portes. Vous retrouvez tonicité, mobilité, élasticité. Cette immersion joyeuse est ouverte à tous (danseurs / non danseurs / ados / adultes).

> Infos et réservation Ouvert à toutes et à tous (adultes et ados)

Inscriptions obligatoire via le site.

Places limitées I Prévoir un tapis et une tenue confortable

25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:30:00

fin : 2024-02-10 16:00:00

Centre Chorégraphique 384 Chemin des Pierres

Cahors 46000 Lot Occitanie

