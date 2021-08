Arles Museon Arlaten Arles, Bouches-du-Rhône Visites flash Museon Arlaten Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Visites flash Museon Arlaten, 18 septembre 2021, Arles. Visites flash

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Museon Arlaten

Cette visite vous offrira une vision générale et rapide qui vous laissera ensuite le soin d’explorer par vous-même les 5 Temps du musée.

sans réservation dans la limite des places disponibles

Une visite parcourant tout le musée en 45 minutes chrono Museon Arlaten 29, rue de la République, 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:15:00;2021-09-18T11:45:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T15:45:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:15:00;2021-09-19T11:45:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T15:45:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Museon Arlaten Adresse 29, rue de la République, 13200 Arles Ville Arles lieuville Museon Arlaten Arles