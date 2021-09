Poissy Musée du Jouet Poissy, Yvelines Visites du Musée du Jouet et de l’exposition “Jardins d’enfance” Musée du Jouet Poissy Catégories d’évènement: Poissy

Le Musée du Jouet vous accueille dans son écrin de verdure et vous laisse découvrir en autonomie sa collection de jeux et jouets de l’Antiquité (dépôt du Musée du Louvre) à nos jours, ainsi que la porterie de l’abbaye Saint-Louis qui l’abrite (XIVème siècle). Nature, jouets et patrimoine se donnent la main pour enchanter petits et grands. Vous accédez également à l’exposition “Jardins d’enfance”, présentée au sein du parcours, à l’exposition “Jardin de papier” dans l’atelier, et au jeu du “Qui suis-je?” sur simple demande à l’accueil.

Entrée libre, limitée selon conditions sanitaires de septembre.

Visite libre du musée et de l'exposition "Jardins d'enfance", ainsi qu'accès à l'atelier pour l'exposition éphémère et participative "Jardin de papier". Musée du Jouet 1 enclos de l'Abbaye 78300 Poissy

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T18:00:00

