Un spectacle humoristique déambulatoire de la Cie Colin Muset dans le centre-bourg, en lien avec l’exposition XXL « Les costumes paludiers » : le collage urbain de photos anciennes revisitées façon street-art sur les façades. Durée 1h. Sur réservation à l’Office de tourisme, jauge limitée. Informations et réservations : Office de tourisme au 02 40 23 92 36 ou par mail à : [office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr](mailto:office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr), [www.ot-batzsurmer.fr](http://www.ot-batzsurmer.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T11:00:00 2021-07-12T12:00:00;2021-07-19T11:00:00 2021-07-19T12:00:00;2021-07-26T11:00:00 2021-07-26T12:00:00;2021-08-02T11:00:00 2021-08-02T12:00:00;2021-08-09T11:00:00 2021-08-09T12:00:00;2021-08-16T11:00:00 2021-08-16T12:00:00;2021-08-23T11:00:00 2021-08-23T12:00:00

