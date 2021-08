Marseille Château Borély,musée des Arts décoratifs,de la Faïence et de la mode Bouches-du-Rhône, Marseille Visites commentées des collections et du Parc Château Borély,musée des Arts décoratifs,de la Faïence et de la mode Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

**Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode – Château Borély** Construite dans les années 1760-1770, la fastueuse bastide Borély conserve encore aujourd’hui la majeure partie de son décor d’origine et certaines de ses pièces remarquables. Elle est devenue le musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode depuis sa complète rénovation en 2013. Dans une muséographie résolument contemporaine, elle présente une sélection d’œuvres d’une riche diversité : céramique, mobilier, verre, tapisserie, objets d’art, objets exotiques et collections de mode, du XVIIIe siècle à nos jours. **AUTOUR DES COLLECTIONS ET DU PARC** > 10h30- 11h30: visite commentée des collections du musée Borély > 14h-15h : visite commentée de la bastide et de ses jardins Sans réservation

