Le Temps des Cerises, le samedi 26 juin à 13:30

Partez à la découverte des riches collections de ce musée et plongez au coeur des arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques.

En famille. Durée : 1h **Rendez-vous au Temps des Cerises à 13h30 pour un trajet en car.**

Gratuit. Sur réservation sur ClicRdv.

3 visites adaptées aux familles pour différentes tranches d'âges : 3-5 ans, 6-12 ans et ados. Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

