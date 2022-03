Visite thématique L’art de l’Humour au XVIIe siècle Bussy-le-Grand, 3 avril 2022, Bussy-le-Grand.

Visite thématique L’art de l’Humour au XVIIe siècle Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand

2022-04-03 – 2022-04-03 Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château

Bussy-le-Grand Côte-d’Or Bussy-le-Grand

EUR 0 0 Participez aux visites thématiques proposées chaque premier dimanche du mois au Château de Bussy-Rabutin.

De Novembre à Mai, le monument ouvre ses portes gratuitement chaque premier dimanche du mois. A cette occasion, les médiateurs du château vous proposent des visites thématiques et des animations pour redécouvrir le château sous un angle nouveau.

En Avril, découvrez L’humour au XVIIe siècle : adepte des bons mots, doté d’une verve enjouée et insolente, roi de la punchline avant l’heure, découvrez avec Roger de Rabutin et ses contemporains, l’humour au XVIIe siècle.

www.chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr http://www.chateau-bussy-rabutin.fr/

