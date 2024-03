Vide-atelier d’artistes (créations à prix soldés et matériel d’artiste d’occasion) Musée de plein air l’Etang Rouge, Route de Franche-Comté, 21250 SEURRE Seurre, dimanche 5 mai 2024.

L’association Les Z’artistes vous donne rendez-vous le 5 mai au Musée de plein air l’Etang Rouge pour une journée avec un vide-ateliers d’artistes (créations à prix soldés et matériel d’artiste d’occasion) et pour découvrir des créations artistiques qui seront réalisées sur place.

