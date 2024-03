Portes Ouvertes au Domaine Coste-Caumartin Domaine Coste-Caumartin à Pommard Pommard, lundi 6 mai 2024.

La famille Sordet et toute l’équipe du Domaine vous donnent rendez-vous Lundi 6 et Mardi 7 Mai prochains. Vous pourrez profiter de nos Ateliers de Dégustations gratuits de 10h00 à 18h30, Jeu des Arômes pour petits et grands, Promenades en calèche dans les vignes les après-midis. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-06

fin : 2024-05-07

Domaine Coste-Caumartin à Pommard 2 rue du Parc

Pommard 21630 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@costecaumartin.fr

