Week-end trampoline à Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine, 8 mai 2024, Alise-Sainte-Reine.

Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 10:30:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

.

Discipline sportive, le trampoline est également un agrès utilisé par les compagnies de cirque contemporain.

Spectacle PULSE par la Cie Kiaï

Sur un espace rebondissant de 9 mètres de diamètre, six artistes acrobates se propulsent dans un ballet aérien pour offrir une pièce de cirque généreuse où l’engagement physique est au cœur du propos. L’acrobatie est à l’œuvre et repousse les limites de la physique.

Jeudi 9 mai à 16h30

Ateliers et spectacle de trampoline par la Cie Hors surface

Hors Surface est une compagnie de cirque contemporain qui de´fend depuis 10 ans un cirque nouveau, multiple et de grande exigence acrobatique. Elle de´veloppe des sce´nographies hors normes et revendique un langage poe´tique visuel.

Du jeudi 9 au samedi 11 mai

Spectacle Home

Entre funambulisme et acrobatie, Damien Droin s’engage dans une chorégraphie aérienne, poétique, physique et musicale.

Samedi 11 mai à 16h30



1 Route des Trois Ormeaux MuséoParc Alésia

Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



