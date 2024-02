Concert à l’Abbaye de Fontenay en Bourgogne Trio avec piano de Lauréats de la Fondation Gautier Capuçon. Marmagne, jeudi 9 mai 2024.

Concert à l’Abbaye de Fontenay en Bourgogne

Trio avec piano de Lauréats de la Fondation Gautier Capuçon. Marmagne Côte-d’Or

Placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Gautier Capuçon vise à accompagner de jeunes artistes talentueux dans leurs débuts professionnels.

La Fondation Gautier Capuçon a pour objectif d’accompagner la vocation musicale de jeunes musiciens d’exception en France et à l’étranger lors de leurs études et de les soutenir dans les premiers pas de leur carrière. Elle promeut l’excellence dans la solidarité et la bienveillance. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 18:30:00

fin : 2024-05-09 20:30:00

Abbaye de Fontenay

Marmagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

