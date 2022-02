Visite “Sur les pas de Ramuntxo” Ascain, 23 août 2022, Ascain.

Visite "Sur les pas de Ramuntxo"

2022-08-23 15:00:00 – 2022-08-23 16:00:00

Ascain Pyrénées-Atlantiques

EUR 6 6 L’ensemble “mairie, église, fronton”, que l’on retrouve dans la majorité des villages basques, focalise en un seul lieu la vie d’une commune. C’est là que tout se passe, la passion pour la pelote, la danse et les chants, les rencontres, la vie sociale, la religion et les traditions. C’est du coeur d’Ascain, qui a inspiré Pierre Loti pour son livre “Ramuntxo”, que vous découvrirez plus en profondeur la vie traditionnelle au Pays Basque.

Minimum 4 personnes pour le départ de la visite. Masque et distanciation obligatoire.

+33 5 59 54 00 84

