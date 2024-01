Concert – Haira 119 boulevard de la Mer Hendaye, samedi 27 avril 2024.

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 21:00:00

fin : 2024-04-27

Peio Erramouspe est un musicien multi-instrumentiste originaire de Sare. Un artiste multi facettes qui aujourd’hui s’affirme à travers une nouvelle identité : Haira.

Une présentation personnelle pour celui qui a grandi entouré de musique et de chanteurs et qui cette fois-ci, avec ce nouveau projet, inverse le décor. Haira c’est un équilibre entre l’intime et l’universel, le projet intemporel d’un artiste qui dessine les contours de sa communauté à travers 4-5 petites mélodies.

119 boulevard de la Mer Espace Culturel Mendi Zolan

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par Hendaye Tourisme & Commerce