Samedi Gourmand, au Chai Doléris Chai Doléris Lembeye, 27 avril 2024, Lembeye.

Lembeye,Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous mensuel incontournable, c’est l’heure de l’apéritif que Fabien et les vignerons de Crouseilles vous proposent chaque dernier samedi du mois, de déguster leur sélection de vins en AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh avec les saveurs des produits artisanaux du Vic-Bilh..

2024-04-27 fin : 2024-04-27 12:30:00. EUR.

Chai Doléris Route de Pau

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Fabien and the Crouseilles winegrowers invite you to enjoy their selection of AOC Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh wines with the flavors of artisanal products from the Vic-Bilh region, every last Saturday of the month.

Fabien y los viticultores de Crouseilles le invitan a un aperitivo el último sábado de cada mes, donde podrá degustar su selección de vinos AOC Madiran y Pacherenc du Vic-Bilh y probar los sabores de los productos artesanales de la región de Vic-Bilh.

Als unumgängliches monatliches Treffen ist es Zeit für einen Aperitif. Fabien und die Winzer von Crouseilles bieten Ihnen jeden letzten Samstag im Monat die Möglichkeit, ihre Auswahl an Weinen der AOC Madiran und Pacherenc du Vic-Bilh mit den Aromen der handwerklichen Produkte aus dem Vic-Bilh zu probieren.

Mise à jour le 2023-09-01 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN