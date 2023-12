Sortie nature CPIE : 1813, époque Napoléonienne ; les hauteurs d’Ibardin champ de bataille Ibardin Urrugne Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne Sortie nature CPIE : 1813, époque Napoléonienne ; les hauteurs d’Ibardin champ de bataille Ibardin Urrugne, 23 février 2024, Urrugne. Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 14:30:00

fin : 2024-02-23 17:00:00 Quand patrimoine naturel et patrimoine historique se rencontrent! Le territoire de la commune d’Urrugne présente un patrimoine naturel et historique important… Avec un chargé de mission du CPIE, venez marcher sur les hauteurs d’Ibardin à la découverte des guerres napoléoniennes qui ont profondément bouleversé la vie locale. Redoutes, champs de bataille sont autant de témoignages de l’affrontement entre les troupes Napoléoniennes et celles du célèbre Duc anglais Wellington.

Départ du Col d’Ibardin, Venta Elizalde. Réservation obligatoire..

Ibardin

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

