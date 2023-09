Concert « Jazz à Pau » : Erik Truffaz « Rollin’& Clap » Complexe Culturel du Foirail Pau, 29 avril 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Erik Truffaz (trompette)

Marcello Giuliani (basse)

Alexis Anérilles (claviers)

Matthis Pascaud (guitare)

Raphaël Chassin (batterie)

En partenariat avec Le Festival de films musicaux de Pau – Rock This Town

Le trompettiste franco-suisse Erik Truffaz est l’un des musiciens les plus brillants de sa génération. Référence mondiale du jazz, son style est souvent comparé à celui de Miles Davis et sa musique est portée par la fusion et la découverte sonore. Dans son 17ème album Roll, Truffaz revisite et ajoute sa touche unique à certaines des plus grandes pièces musicales de l’âge d’or du cinéma, dont Le Casse avec Jean-Paul Belmondo, La Strada réalisé par Fellini, One Silver

Dollar avec Marilyn Monroe. Une tracklist pleine de mélodies émouvantes et reconnaissables qui nous ont fait rêver, rire et pleurer..

2024-04-29

Complexe Culturel du Foirail Place du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Erik Truffaz (trumpet)

Marcello Giuliani (bass)

Alexis Anérilles (keyboards)

Matthis Pascaud (guitar)

Raphaël Chassin (drums)

In partnership with Le Festival de films musicaux de Pau – Rock This Town

Franco-Swiss trumpeter Erik Truffaz is one of the most brilliant musicians of his generation. A global jazz benchmark, his style is often compared to that of Miles Davis, and his music is driven by fusion and sonic discovery. On his 17th album Roll, Truffaz revisits and adds his own unique touch to some of the greatest musical pieces of the golden age of cinema, including Le Casse with Jean-Paul Belmondo, Fellini?s La Strada, One Silver

Dollar with Marilyn Monroe. A tracklist full of moving, recognizable melodies that have made us dream, laugh and cry.

Erik Truffaz (trompeta)

Marcello Giuliani (bajo)

Alexis Anérilles (teclados)

Matthis Pascaud (guitarra)

Raphaël Chassin (batería)

En colaboración con Le Festival de films musicaux de Pau – Rock This Town

El trompetista franco-suizo Erik Truffaz es uno de los músicos más brillantes de su generación. Icono mundial del jazz, su estilo se compara a menudo con el de Miles Davis, y su música está marcada por la fusión y el descubrimiento sonoro. En su 17º álbum, Roll, Truffaz revisita y añade su toque único a algunas de las mejores piezas musicales de la edad de oro del cine, como Le Casse con Jean-Paul Belmondo, La Strada de Fellini, One Silver

Dollar con Marilyn Monroe. Una lista llena de melodías conmovedoras y reconocibles que nos han hecho soñar, reír y llorar.

Erik Truffaz (Trompete)

Marcello Giuliani (Bass)

Alexis Anérilles (Keyboards)

Matthis Pascaud (Gitarre)

Raphaël Chassin (Schlagzeug)

In Zusammenarbeit mit Le Festival de films musicaux de Pau – Rock This Town

Der französisch-schweizerische Trompeter Erik Truffaz ist einer der brillantesten Musiker seiner Generation. Als weltweite Referenz des Jazz wird sein Stil oft mit dem von Miles Davis verglichen und seine Musik ist von Fusion und Klangentdeckung geprägt. Auf seinem 17. Album Roll interpretiert Truffaz einige der größten Musikstücke des Goldenen Zeitalters des Kinos neu und fügt ihnen seine einzigartige Note hinzu, darunter Le Casse mit Jean-Paul Belmondo, Fellinis La Strada, One Silver

Dollar mit Marilyn Monroe. Eine Tracklist voller bewegender Melodien mit Wiedererkennungswert, die uns zum Träumen, Lachen und Weinen gebracht haben.

