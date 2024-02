Exposition » Du bois au bronze, une rencontre humaniste et intemporelle » Place des Arceaux La Bastide-Clairence, lundi 29 avril 2024.

Exposition » Du bois au bronze, une rencontre humaniste et intemporelle » Place des Arceaux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Zuhaitza présente une exposition de sculptures sur bois, et de croquis issus de son imaginaire. Le bois est le support de son inspiration et de sa création. La transformation contemporaine de ses œuvres prolonge la vie des arbres, et relie les hommes à travers leurs regards. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 11:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Place des Arceaux Espace Darrieux

La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine jeanlouisroux33@gmail.com

