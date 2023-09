Maxime Gasteuil – Retour aux Sources 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 30 avril 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Depuis son premier spectacle dans lequel il s’énervait contre le manque de bon sens de notre époque, Maxime Gasteuil a tout essayé pour se calmer : le yoga, les dîners entre potes, voyager jusqu’à Tulum… Mais c’est en quittant Paris et en retournant chez ses parents, à St-Emilion, qu’il a enfin compris pourquoi… Il ne se calmera jamais.

Un vrai Retour Aux Sources !.

2024-04-30 fin : 2024-04-30 . .

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Since his first show, in which he railed against our age’s lack of common sense, Maxime Gasteuil has tried everything to calm his nerves: yoga, dinners with friends, traveling to Tulum? But it was when he left Paris and returned to his parents’ home in St-Emilion that he finally understood why? He’ll never settle down.

A true Retour Aux Sources!

Desde su primer espectáculo, en el que arremetía contra la falta de sentido común de nuestra época, Maxime Gasteuil lo ha intentado todo para calmarse: yoga, cenas con amigos, viajes a Tulum? Pero fue al dejar París y volver a casa de sus padres en St-Emilion cuando comprendió por fin por qué? Nunca sentará la cabeza.

Un verdadero retorno a sus raíces

Seit seiner ersten Show, in der er sich über den Mangel an gesundem Menschenverstand in unserer Zeit ärgerte, hat Maxime Gasteuil alles versucht, um sich zu beruhigen: Yoga, Abendessen mit Freunden, Reisen bis nach Tulum? Aber als er Paris verließ und zu seinen Eltern in St-Emilion zurückkehrte, verstand er endlich, warum? Er wird sich nie beruhigen.

Eine echte Rückkehr zu den Wurzeln!

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Biarritz