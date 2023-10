Anne Roumanoff : L’expérience de la vie Zénith de Pau Pau, 27 avril 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société : des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre.

On sort du spectacle le cœur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit..

2024-04-27 fin : 2024-04-27 . EUR.

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The experience of life as told by an experienced woman who is always surprised and amused by society?s transformations: from automatic supermarket checkouts to self-help books, from the instability of love relationships to the transformations of language, Anne Roumanoff observes her contemporaries with jubilation. She doesn’t judge them, she tries to understand them.

You leave the show with a happy heart. Anne?s humor doesn?t divide, it unites.

La experiencia de la vida contada por una mujer experimentada que no deja de sorprenderse y divertirse con las transformaciones de la sociedad: de las cajas automáticas de los supermercados a los libros de autoayuda, de la inestabilidad de las relaciones a las transformaciones del lenguaje, Anne Roumanoff observa a sus contemporáneos con júbilo. No los juzga, intenta comprenderlos.

Uno sale del espectáculo con el corazón contento. El humor de Anne no divide, une.

Die Lebenserfahrung einer erfahrenen Frau, die immer noch überrascht und amüsiert über die Veränderungen der Gesellschaft ist: Von den automatischen Kassen in den Supermärkten über die Instabilität der Liebesbeziehungen und die Veränderungen der Sprache bis hin zu Büchern über Selbstentwicklung – Anne Roumanoff beobachtet ihre Zeitgenossen mit Schadenfreude. Sie verurteilt sie nicht, sondern versucht, sie zu verstehen.

Man verlässt die Vorstellung mit einem fröhlichen Herzen. Annes Humor spaltet nicht, er vereint.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Pau