Château comtal, le samedi 18 septembre à 14:00

Voyagez dans le temps à travers les cinq sens. Rendez-vous dans la cour du château comtal pour une découverte sensorielle du patrimoine de la cité d’Aurignac. Une visite guidée ludique, ouverte à tous et pour tous. Découvrez la cité médiévale au travers des 5 sens. Château comtal 31420, Aurignac Aurignac Haute-Garonne

