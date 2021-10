Villers-Cotterêts Musée Alexandre Dumas Aisne, Villers-Cotterêts Visite-rencontre | Le musée, ça me dit ! | Spécial exposition “Dumas, l’Italie au cœur” Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

En 1860, Alexandre Dumas entreprend à bord de son yacht l’_Emma_ la traversée de la Méditerranée en direction de l’Orient. Mais ce rêve s’évapore lorsqu’une rumeur arrive à ses oreilles : tout près de lui, en Italie, une révolte gronde. « À bat les Bourbons-Siciles ! » Ni une ni deux, l’écrivain file mettre sa plume au service du général Giuseppe Garibaldi, le « héros des deux mondes ». Ce qui ne devait être qu’un bref détour sur le sol italien se transformera en un séjour napolitain de quatre années, durant lesquelles Dumas apportera sa pierre à la construction de l’unité italienne. Dates : les samedis 13 novembre 2021 et 15 janvier 2022, de 10h à 11h30 Durée : 1h30 Tarif : 4,35 € Tout public, à partir de 10 ans

Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts

