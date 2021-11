Visite privilège au Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse, 9 décembre 2021, Montfort-en-Chalosse.

Visite privilège au Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse

2021-12-09 14:15:00 – 2021-12-09 16:00:00

Montfort-en-Chalosse Landes Montfort-en-Chalosse

EUR 6 6 La Chalosse vous offre un autre visage des Landes. A deux pas du bourg, sur le Domaine de Carcher, ce musée vous invite à un voyage dans le temps, au cœur de la vie rurale au 19e siècle. Vous découvrirez la maison de maître meublée avec raffinement, le chai et son pressoir romain, le four à pain, la maison et le jardin du métayer…

Ce musée, sur le domaine de Carcher, invite à un voyage dans la vie rurale (visite guidée).

+33 5 58 98 58 50

La Chalosse vous offre un autre visage des Landes. A deux pas du bourg, sur le Domaine de Carcher, ce musée vous invite à un voyage dans le temps, au cœur de la vie rurale au 19e siècle. Vous découvrirez la maison de maître meublée avec raffinement, le chai et son pressoir romain, le four à pain, la maison et le jardin du métayer…

Musée de la Chalosse

Montfort-en-Chalosse

dernière mise à jour : 2021-11-26 par