Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Visite Pays d’art et d’histoire : Le port de pêche et sa criée Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Visite Pays d’art et d’histoire : Le port de pêche et sa criée, 12 juin 2021-12 juin 2021, Saint-Jean-de-Luz. Visite Pays d’art et d’histoire : Le port de pêche et sa criée 2021-06-12 15:00:00 – 2021-06-12

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz EUR 8 8 Posez un autre regard sur le port de pêche de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure à travers son histoire, depuis la chasse à la baleine jusqu’à son activité actuelle. Puis découvrez le fonctionnement de la criée grâce à un accès privilégié à ses frigos et entrepôts.

Réservation obligatoire dans les Bureaux d’accueil Touristique, dans la limite des places disponibles. Nombre de places limité.

