« Mon village, mon quartier ». Proposée par Touches d’Histoire. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire.

À l’écart du village de La Cerlangue, entre toits de chaume et église médiévale, Touches d’Histoire propose une découverte décalée du hameau de Saint-Jean-d’Abbetot. On sort les mains des poches et on active son imagination, la visite sera active et riche d’apprentissages !

En famille. A partir de 7 ans. Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation.

Durée : 1h30

Chaussures de marche conseillées.

