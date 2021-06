Montrond-les-Bains Montrond-les-Bains Loire, Montrond-les-Bains Visite nocturne du Château Montrond-les-Bains Montrond-les-Bains Catégories d’évènement: Loire

Visite nocturne du Château Montrond-les-Bains, 26 juin 2021-26 juin 2021, Montrond-les-Bains. Visite nocturne du Château 2021-06-26 21:00:00 21:00:00 – 2021-06-26 BP 40 116 promenade Marguerite d’Albon

Montrond-les-Bains Loire EUR Visite originale : une visite nocturne au flambeau de l’ensemble du château. Les visiteurs seront accompagnés de personnes costumées de l’époque médiévale (seigneur, gens de la cour,…) et une dégustation sera proposée.

gilloire@live.fr +33 6 12 55 90 22

Réservation obligatoire.

