Archives départementales de la Haute-Savoie, le samedi 18 septembre à 19:00

Présentation des missions des Archives départementales. Durée : 1h00. A partir de 11 ans. Samedi 18 septembre 19h00-20h00 19h30-20h30 20h00-21h00

Sur réservation obligatoire. Groupe : 10 personnes.

Découverte nocturne des bâtiments des archives départementales et des lieux non accessibles aux publics. Archives départementales de la Haute-Savoie 37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy Annecy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T21:00:00

