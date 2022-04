Visite : Musée Jeanne d’Albret Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Visite : Musée Jeanne d’Albret Orthez, 26 mai 2022, Orthez. Visite : Musée Jeanne d’Albret Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez

2022-05-26 – 2022-05-26 Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux

MAI… ENVIES D'ESCAPADE – Une entrée achetée = Une entrée offerte Découvrez 5 siècles d'histoire en Béarn de la réforme au XXè s. Remontez le temps en compagnie de Jeanne d'Albret et son fils Henri IV.
5 EUR
+33 5 59 69 14 03

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez

