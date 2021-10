Visite ludique “La nature flamboyante” Mâcon, 3 novembre 2021, Mâcon.

Visite ludique “La nature flamboyante” 2021-11-03 – 2021-11-03 Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture

Mâcon Saône-et-Loire Mâcon

7 7 EUR Natures mortes des collections permanentes ou de Mai-Thu, redécouvrez un genre longtemps sous-estimé de la peinture à apprécier sans modération.

Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Nombre de places limité, sur inscription. Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Public : famille. Durée : 1h.

claire.santoni-magnien@ville-macon.fr +33 3 85 39 90 38

