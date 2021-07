Saint-Juéry Musée du Saut du Tarn Saint-Juéry, Tarn Visite libre Musée du Saut du Tarn Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Venez découvrir le musée du Saut du Tarn! Installé dans la 1ère centrale hydroélectrique de l’usine du Saut du Tarn, le musée fait revivre l’épopée industrielle de cette usine métallurgique et les débuts de l’électricité. A l’occasion des JEP, les Dealers de sciences investissent le lieu pour diffuser des « capsules de savoirs », vidéos humoristiques, pédagogiques et scientifiques pour (re)découvrir le lieu autrement!

2€, gratuit -18 ans

Venez découvrir le patrimoine industriel et l’histoire de l’usine du Saut du Tarn! Et à cette occasion, les Dealers de sciences ont dissimulé des « capsules de savoirs » un peu partout dans le musée… Musée du Saut du Tarn 2 impasse des aciéries, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

