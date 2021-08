Bagnères-de-Bigorre Temple protestant Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Visite libre et conférence Temple protestant Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

De 14h à 18h Visite libre de l’exposition du carnet de Voyage d’Emilien Frossard : « Voyage en Orient. » Emilien Frossard premier aumônier militaire protestant pendant la campagne de Crimée. A 18h : Conférence sur le Pasteur Emilien Frossard, Aumônier des armées pendant la Guerre de Crimée, présentée par le Pasteur Daniel Reivax, Aumônier militaire régional de la zone Nouvelle-Aquitaine, Docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l’histoire de l’aumônerie militaire protestante Visite libre de l’exposition du carnet de voyage d’Emilien Frossard “Voyage en Orient” et conférence sur le Pasteur Emilien Frossard, aumônier des armées pendant la guerre de Crimée. Temple protestant 2 avenue Prosper Noguès, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

