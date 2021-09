Visite libre Église Saint-Rémy, 18 septembre 2021, Auneau-Bleury-Saint-Symphorien.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Rémy

Cette église du XIème siècle est située au hameau de Saint-Rémy, qui semble avoir été le berceau d’Auneau. Elle fut édifiée sur l’emplacement de la fontaine Saint-Maur qui fut de tous temps et jusqu’au début de ce siècle un lieu de pèlerinage où goutteux et paralytiques se rendaient en foule pour implorer leur guérison. L’église paroissiale dédiée à l’évêque de Reims fut assez curieusement un lieu de pèlerinage très fréquenté en l’honneur de Saint-Maur. L’eau de la fontaine qui court au font d’un petit bassin contre le mur nord de l’église était notamment réputée pour guérir les paralytiques. On y venait la veille et la nuit de la Saint Jean (24 juin) boire son eau. La nef se prolonge par une tour trapue, dont la partie basse forme le chœur, et par une abside en hémicycle. Les bas-côtés, XV et XVIe siècles, sont en appentis tandis que deux chapelles de profondeur inégale flanquent la tour, formant une croix. Une gracieuse tourelle carrée s’élève à l’angle sud-est. Sur la façade occidentale le portail en arc brisé, dont les voussures se prolongent jusqu’aux bases, est surmonté d’une corniche soutenue par des modillons sculptés. L’intérieur a été totalement remanié au XIXe siècle. Tout le mobilier est néo-gothique.

Entrée libre, Pass sanitaire et port du masque obligatoires

Église Saint-Rémy Rue Saint-Rémy 28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien Auneau-Bleury-Saint-Symphorien Auneau Eure-et-Loir



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00