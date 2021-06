Évreux Temple protestant Eure, Évreux Visite libre du temple protestant d’Evreux Temple protestant Évreux Catégories d’évènement: Eure

L’ancien temple de la rue Jean Jaurès fut détruit par les bombardements alliés de juin 44. Fin 1945, la communauté s’installe dans une chapelle en bois au Pré du Bel Ebat. Le nouveau temple, situé rue du chantier, fut reconstruit dans le respect des critères déterminés par l’équipe de Pierre Bailleau.

Inauguré le 26 juin 1956, cet édifice religieux est un exemple typique de bâtiment de la reconstruction d’après guerre. Temple protestant 5 rue du chantier, 27000 Évreux Évreux Eure

