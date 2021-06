Visite libre du potager fleuri, du pigeonnier et du parc Château de Saint-Jean de Beauregard, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Jean-de-Beauregard.

Interprétation magistrale de l’art du potager fleuri, le potager de Saint-Jean de Beauregard fait partie des destinations préférées des amateurs de jardin du monde entier. Prolongement naturel du pigeonnier et typique des potagers du XVIIe siècle, il a été entièrement restauré d’après les plans d’origine conservés dans les archives. Avec ses quatre mille cinq cent boulins, le pigeonnier de Saint-Jean de Beauregard est l’un des plus grands d’Ile-de France. Sa double échelle pivotante, haute de 12 mètres et sa charpente spectaculaire en font un point essentiel de la visite du Domaine. La presque totalité du parc est demeurée « à la française ». Planté de chênes, frênes, châtaigniers et charmes, essences naturelles dans la région, il est quadrillé par des allées en étoiles formant de belles perspectives, et, à leur intersection, des clairières avec cabinet de verdure, si l’on en croit les plans du XVIIIe siècle. Une partie du parc a été transformée à l’anglaise au début du XIXe siècle, permettant la création d’une pièce d’eau et l’introduction d’espèces d’arbres nouvelles pour l’époque : cèdres, marronniers d’Inde notamment. Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020 de 14h à 18h.

Normal 8 € – réduit 6 €* (* Enfants de 6 à 18 ans, personnes handicapées, étudiants et familles nombreuses sur présentation d’un justificatif, groupes sur réservation préalable uniquement.)

