Musée Théodore Deck, le samedi 3 juillet à 14:00

Le musée Théodore Deck vous propose de redécouvrir ses collections permanentes. Le public pourra aussi visiter l’exposition temporaire de céramique contemporaine _Symbiose,_ présentant le travail des céramistes Rose-Marie Crespin et Fabienne Auzolle. Une exposition en partenariat avec l’Institut Européen des Arts Céramiques.

Jauge maximale de 50 personnes, port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Musée Théodore Deck 1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T21:00:00

