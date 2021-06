Colmar Musée des usines municipales Colmar, Haut-Rhin Visite libre du musée Musée des usines municipales Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Situé sur le bassin même de l’ancien pompage des eaux du bassin de vie de Colmar, le musée des Usines Municipales a su conserver le patrimoine industriel rattaché aux activités des Usines Municipales, l’eau, le gaz, l’électricité et les transports publics. En pénétrant dans le bâtiment de 1884, le visiteur se trouve propulsé au siècle dernier. Il découvre le monde de la « machinerie », témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur, leurs racines… et il constate que la technologie peut être « belle ». Le fil conducteur de cette aventure industrielle n’est autre que le souci d’apporter toujours plus de confort à la population. Le visiteur découvre le monde de la « machinerie », témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur, leurs racines… et il constate que la technologie peut être « belle ». Musée des usines municipales Forêt du Neuland Rue Rudenwadelweg, Colmar Colmar Haut-Rhin

