“« Souvenir de mon pays » : c’est ainsi que Jean Moulin évoquait le village de Saint-Andiol. Le musée donne à ses visiteurs l’ensemble des clés permettant de comprendre, de façon interactive, le parcours d’une vie. Une plongée inédite dans la vie de Jean Moulin à la découverte de ses racines provençales, 200 photos rares, archives, objets d’époque, reconstitution de la carlingue de l’avion qui l’a parachuté le 2 janvier 1942. Du Mardi au Samedi 9h30-12h / 14h-17h. Les enfants pourront s’aider des questionnaires remis à l’entrée pour la visite. Un dépliant touristique “Sur les pas d’Antonin Moulin, le père de Jean Moulin” est disponible au Bureau d’Information Touristique (rez-de-chaussée du Musée). Un petit livret sera remis aux enfants qui pourront le complèter pendant le parcours.

Pass sanitaire obligatoire et masque obligatoire dans le Musée.

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

