Argentan Musée Fernand Léger - André Mare Argentan, Orne Visite libre du musée Fernand Léger – André Mare et de l’exposition temporaire Musée Fernand Léger – André Mare Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Visite libre du musée Fernand Léger – André Mare et de l’exposition temporaire Musée Fernand Léger – André Mare, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Argentan. Visite libre du musée Fernand Léger – André Mare et de l’exposition temporaire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Fernand Léger – André Mare

Le musée Fernand Léger – André Mare vous accueille pour découvrir ou redécouvrir ses collections. La médiatrice du musée est à votre disposition pour répondre à vos questions pour des médiations impromptues. Le musée Fernand Léger – André Mare vous accueille pour découvrir ou redécouvrir ses collections Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’hôtel de ville, 61200 Argentan Argentan Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Autres Lieu Musée Fernand Léger - André Mare Adresse 6 rue de l'hôtel de ville, 61200 Argentan Ville Argentan lieuville Musée Fernand Léger - André Mare Argentan