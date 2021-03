Fougerolles Jardin secret de la Fée Verte Fougerolles, Haute-Saône Visite libre du jardin secret de la Fée Verte Jardin secret de la Fée Verte Fougerolles Catégories d’évènement: Fougerolles

Le Jardin Secret de la Fée Verte présente toutes les plantes (vivaces) qui sont utilisées pour la production d’absinthe : angélique, fenouil, mélisse citronnée, menthe poivrée, véronique, coriandre, … sans oublier les petite et grande absinthes, ainsi qu’une collection d’armoises. Début juin, les plantes du jardin sont vigoureuses. C’est la période de l’année où elles offrent avec le plus de générosité leurs feuillages et leurs senteurs. Vous découvrirez aussi le chalot dans lequel sèchent les plantes après récolte en été, en vue de la distillation future. Ou encore l’hôtel à insectes et ses « locataires » et leurs effets bénéfices dans la lutte contre les pucerons, par exemple. Vous pourrez aussi déguster de l’absinthe. Tout un rituel pour servir cette mythique boisson apéritive. Un rituel qui aiguise les sens autant que les papilles… Tout le week-end, dégustation de nos absinthes à la distillerie Paul Devoille, attenante au jardin. Visiter le Jardin Secret de la Fée Verte, c’est se plonger dans les savoirs-faire liés à la fabrication de l’absinthe. Venez nombreux ! Jardin secret de la Fée Verte

Distillerie Paul Devoille

9 rue des Moines Hauts

70220 Fougerolles Tel 03.84.49.10.66

[[contact@devoille.com](mailto:contact@devoille.com)](mailto:contact@devoille.com)

[Site internet](https://www.devoille.com/fr/visite-bienvenue-accueil/jardin-absinthe-plantes)

[Page facebook](https://www.facebook.com/Le-Jardin-Secret-de-la-F%C3%A9e-Verte-617904184950971/) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Entrée et dégustation gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T10:00:00 2021-06-04T18:00:00;2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fougerolles, Haute-Saône Autres Lieu Jardin secret de la Fée Verte Adresse 9 rue des Moines Hauts 70220 Fougerolles Ville Fougerolles