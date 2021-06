Lanobre Château de Val Cantal, LANOBRE Visite libre du château de Val Château de Val Lanobre Catégories d’évènement: Cantal

Un site incontournable qui s’offre à vous pour ces deux journées exceptionnelles. Vous pourrez visiter librement le château de Val en partant de la cour pour aller jusqu’au chemin de ronde et jusqu’à la charpente d’une des tours. Une visite de ce lieu, tout droit sorti d’un conte de fées, s’impose.

entrée libre et gratuite

Visite libre et gratuite du château de Val. Venez découvrir ce joyau de la Haute Auvergne et de l’Artense, perché sur son ilot rocheux depuis la construction du barrage de Bort-les-Orgues Château de Val Les Fontilles 15270 Lanobre Lanobre Cantal

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

