Sens Parc du moulin à Tan Sens, Yonne Visite libre des serres de collections tropicales Parc du moulin à Tan Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Visite libre des serres de collections tropicales Parc du moulin à Tan, 4 juin 2021-4 juin 2021, Sens. Visite libre des serres de collections tropicales

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Parc du moulin à Tan

Riches de quelques 1 500 variétés venues des quatre coins du monde.

Entrée libre

Les serres tropicales de Sens vous accueillent. Parc du moulin à Tan 28 chemin de Babie 89100 Sens Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T14:00:00 2021-06-04T17:30:00;2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T17:30:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Parc du moulin à Tan Adresse 28 chemin de Babie 89100 Sens Ville Sens