du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

**Vous pourrez admirer les postes de tir, vestiges du château construit en 1102 et détruit au XVIIIe siècle.** Les visites de souterrains se feront sous réserve des conditions sanitaires.

Entrée libre

Parc du musée Pissarro 17 rue du Château 95300 Pontoise

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

