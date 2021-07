Joigny Église Saint-André Joigny, Yonne Visite libre de l’église Saint-André de Joigny Église Saint-André Joigny Catégories d’évènement: Joigny

Yonne

Visite libre de l’église Saint-André de Joigny Église Saint-André, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Joigny. Visite libre de l’église Saint-André de Joigny

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-André

Édifice gothique, ancien prieuré clunisien, au coeur de l’ancien quartier des vignerons. Beaux vitraux du XVIème siècle. L’édifice est classé au titre des monuments historiques en 1971.

Entrée libre

Venez visiter l’église Saint-André, lieu de sépulture des comtes de Joigny. Église Saint-André Place de la République 89300 Joigny Joigny Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Joigny, Yonne Autres Lieu Église Saint-André Adresse Place de la République 89300 Joigny Ville Joigny lieuville Église Saint-André Joigny