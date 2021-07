Chusclan Médiathèque Saint-Augustin Chusclan, Gard Visite libre de l’église romane devenue médiathèque Médiathèque Saint-Augustin Chusclan Catégories d’évènement: Chusclan

Gard

Visite libre de l’église romane devenue médiathèque Médiathèque Saint-Augustin, 18 septembre 2021, Chusclan. Visite libre de l’église romane devenue médiathèque

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Médiathèque Saint-Augustin

Sur les bases du prieuré bénédictin, une église romane est construite fin du Xe siècle, début du XIe siècle. Placée sous la protection conjuguée de saint Julien et saint Emétery, elle sera utilisée comme église paroissiale jusqu’en 1856. La médiathèque est située dans cette ancienne église. Lors de travaux des décors peints ont été mis à jour, datant de 1599 à 1604. Située dans l’ancienne église du village, sa construction daterait du XIe siècle. Découvrez des décors peints de personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament. Médiathèque Saint-Augustin Impasse du clocher, 30200 Chusclan Chusclan Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chusclan, Gard Autres Lieu Médiathèque Saint-Augustin Adresse Impasse du clocher, 30200 Chusclan Ville Chusclan lieuville Médiathèque Saint-Augustin Chusclan